I prossimi appuntamenti decisivi per il calcio: l'8 Consiglio Federale, il 17 Assemblea di Lega

Prossimi appuntamenti in agenda, in vista di altre settimane calde per il calcio italiano. Quella decisiva, col Consiglio Federale dell'8 giugno, fissato per le ore 12, per discutere del prolungamento dei contratti dei calciatori, dell'algoritmo e delle altre questioni stringenti sul futuro del calcio italiano. La Gazzetta dello Sport, inoltre, spiega che l'Assemblea di Lega dovrebbe tenersi il 17, il giorno della finale di Coppa Italia, per la nomina (in una riunione con votazione a scrutinio segreto, dunque fisica) del consigliere nominato per sostituire il dimissionario Campoccia, Udinese.