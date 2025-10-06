I tifosi milanisti votano Maignan come MVP di Juventus-Milan

vedi letture

In una serata di grande intensità all'Allianz Stadium, il Milan ha strappato un prezioso pareggio a reti inviolate contro la Juventus. Il protagonista indiscusso è stato Mike Maignan, il nostro portiere e capitano, che ha dimostrato ancora una volta di essere una colonna portante della squadra. Con interventi decisivi, ha mantenuto la porta inviolata, regalando ai rossoneri un punto importante in una sfida sempre sentita.

Maignan è stato semplicemente insuperabile, con parate che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi. Al 47', ha respinto un colpo di testa di Gatti a pochi passi dalla linea di porta, mentre al 23' ha neutralizzato un tiro potente di Cambiaso. La sua sicurezza tra i pali ha dato fiducia a tutta la squadra, che ha potuto contare su di lui nei momenti più critici del match.

Le statistiche parlano chiaro: 3 parate decisive e un clean sheet che confermano la sua importanza per il Milan. Maignan ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando una leadership indiscutibile e una capacità di lettura del gioco che lo rendono un elemento imprescindibile per i rossoneri. La sua prestazione è stata un faro per la squadra, che ha saputo resistere agli attacchi avversari.

Con il 54% dei voti, Maignan è stato eletto MVP dai tifosi sull'App ufficiale del Milan, superando Bartesaghi, Modrić e Pavlović. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con la consapevolezza di avere un portiere di livello mondiale tra i pali. Bravo Mike, continua così!