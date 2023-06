I voti di Pioli: "Maldini generoso con il suo 8, io a scuola ero contento con un 7"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultima conferenza dell'anno, tempo di voti e bilanci per il Milan. Stefano Pioli ne parla così alla vigilia di Milan-Hellas Verona: "Credo che Paolo sia stato generoso dicendo che con la qualificazione in Champions avremmo meritato un 8, io a scuola che non ero un genio ero molto contento quando arrivavo a casa con un 7, perché secondo me si deve fare la media tra l'8 della Champions ed il 6 del campionato. Sicuramente una cosa positiva. Se vuoi essere competitivo per vincere devi essere più continuo e devi vincere le partite che sul campo puoi vincere: chiaro che qualche occasione noi l'abbiamo mancata".