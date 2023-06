Ibra a DAZN: "Prenderò tempo per godermi quello che ho fatto. Il Milan mi ha dato amore"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervistato a DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'addio al calcio: "Ci sono tanti pensieri in testa, tanta adrenalina. Un finale con tutte queste emozioni... Tra qualche giorno si abbasserà l'adrenenalina. Non sono preoccupato per il futuro".

Sul futuro: "Prenderò tempo per godermi quello che ho fatto. Dopo, se entro nella nuova vita prenderò pensieri e decisione di fare qualcosa, ma primo periodo voglio prendere tempo e stare tranquillo, abituarmi ad allenarmi ma senza calcio. Sono curioso, ho fame di fare qualcosa e se lo faccio, lo voglio fare con differenza".

Se si è visto il vero Ibrahimovic: "Dipende dalle situazioni. Come ho detto: il Milan ora mi ha dato amore, ho tante emozioni per il club, sono felice e ho ringraziato tutti con cuore. Chi mi conosce sa chi sono. Poi in campo cambio e devo fare tutto per vincere".