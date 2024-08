Ibra: "Al Milan vogliamo formare a comprendere l'ambiente. Un vincitore crea vincitori, non un perdente"

Nuova intervista direttamente dagli Stati Uniti per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero che per sei mesi non ha parlato, approfittando per imparare in un nuovo ruolo, e da giugno in avanti invece si è fatto sentire in diverse occasioni. A intervistare lo svedese, sia sul suo ruolo al Milan che in una revisione di quella che è stata la sua carriera, ci ha pensato un sito web eminente come The Athletic.

Le parole di Ibrahimovic su quello che cerca il Milan: "Ma serve anche un’identità, una cultura e una tradizione da parte del club, oltre che un allenatore. Un vincitore crea vincitori. I perdenti non creano vincitori. Questa è una cultura. Quindi, quando arrivi nel club, come giovane talento o giocatore con potenziale, il club ti formerà perché cresci fino a comprendere il modo in cui funziona un club e l'ambiente circostante. Al Milan vogliamo creare questo in modo positivo”.