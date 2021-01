Ibra e le offese a Lukaku: oggi il CdA Rai deciderà se confermare la sua presenza a Sanremo

Lo scontro verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku potrà avere delle conseguenze che vanno ben oltre quanto successo martedì sera a San Siro. Per domani è attesa la decisione del Giudice Sportivo e ci sarà da capire, successivamente, l'eventuale intervento della Procura Federale nel caso in cui il referto dell'arbitro Valeri non facesse riferimento esatto alle frasi pronunciate dall'attaccante svedese, che nel frattempo hanno fatto il giro del mondo.

Intanto, scrive 'La Repubblica', oggi il Consiglio di Amministrazione della Rai si riunirà e discuterà anche dell’opportunità di mantenere come ospite d’onore del Festival di Sanremo il centravanti del Milan, non più - si legge - modello di sportivo ideale per lo spettacolo più popolare prodotto dall’ente pubblico.