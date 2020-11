Ibra, gli scienziati americani vogliono studiare il suo ginocchio: "Il recupero dopo la rottura del 2017 non è umano"

Che Ibrahimovic sia diverso dagli altri calciatori è ormai credenza comune e realtà quasi inopinabile: il fisico dello svedese sta garantendo prestazioni incredibili e certifica ancora di più il concetto che l'età è solo un numero se corredata da duro lavoro e sacrificio. Come ulteriore credito alla rarità fisica di Ibrahimovic, secondo quanto riporta l'edizione online del 'Corriere della Sera', sarebbe arrivata l'attenzione di parte della comunità scientifica americana. Alcuni specialisti della Facoltà di Medicina di Pittsburgh, infatti, hanno studiato il suo recupero dopo l'infortunio al crociato patito nel 2017 all'età di 35 anni. Lo svedese, infatti, aveva registrato danni significativi ai legamenti del ginocchio e si parlava, all'epoca, di un ritiro anticipato. Il suo ritorno in campo, le sue prestazioni e la sua integrità fisica invece raccontano di una seconda giovinezza per l'attaccante svedese. Il recupero di Ibrahimovic è qualcosa di inumano per gli scienziati di Pittsburgh che hanno definito così il recupero dello svedese: "Il suo ginocchio è semplicemente irrealistico per un calciatore che ha giocato ad alto livello per 20 anni. Non abbiamo mai visto niente del genere". Da qui deriva, per l'appunto, il desiderio di studiare il ginocchio dello svedese a carriera finita.