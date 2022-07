Ibra, Kessie, Leao e Rebic: due anni fa il 4-2 in rimonta contro la Juventus

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono passati due anni da quel 7 luglio 2020, quando il Milan che dava segnali di rinascita sconfisse in rimonta per 4-2 la Juventus di Sarri che sarebbe poi diventata Campione d'Italia. Era il periodo del campionato a luglio e degli stadi vuoti. A inizio secondo tempo uno-due terribile bianconero firmato Rabiot e Ronaldo. Il Milan non si scoraggia e la ribalta in pochissimo tempo, meno di 20 minuti: rigore di Ibra, serpentina di Kessie e gol di Leao. Ciliegina sulla torta la bordata di Ante Rebic. Il Milan ha celebrato così, con un post su Instagram, la vittoria di due anni fa: "Da 0-2 a 4-2 in 18 minuti: un bel modo per tornare a battere la Juve in campionato".