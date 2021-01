Ibra-Lukaku, la Procura Federale valuta se aprire un fascicolo. Gravina: "Immagine che va messa in discussione"

La Procura Federale ha chiesto di acquisire il referto arbitrale per accertare quali condotte siano state adottate dai calciatori per valutare se aprire un fascicolo. In tal senso si è espresso Gabriele Gravina, presidente della FIGC: "Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l’evolversi, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo per capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o a frasi, credo che su questo il Procuratore adotterà i provvedimenti più opportuni".