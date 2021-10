Ibra-Milan, rinnovo in sospeso: Zlatan deciderà serenamente insieme al club

Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022 come Kessie e Romagnoli. In questo caso, però, il discorso è diverso rispetto agli altri giocatori. Come riferisce la rosea, infatti, il campione svedese, al termine della stagione, deciderà in serenità con il club, valutando la tenuta del fisico.