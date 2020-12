Un anno strepitoso per Zlatan Ibrahimovic, che ha concluso il 2020 con ben 22 gol. Nei prossimi mesi, come riporta il quotidiano Tuttosport, la società rossonera e l'attaccante svedese, che andrà in scadenza a giugno, si incontreranno per discutere e decidere il futuro del numero 11.