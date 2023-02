Ibra non vede l'ora: "Mi è mancato tutto. L’atmosfera, la tensione e i tifosi: quando sono in campo mi trasformo totalmente”

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) su cosa gli sia mancato di più nei mesi fuori: “Tutto, quando si è fuori e vedi la squadra in campo è un’altra cosa. Da fuori puoi fare qualcosa ma dal campo è tutto un’altra cosa, per l’atmosfera, la tensione e i tifosi: quando sono in campo mi trasformo totalmente”.