IBRA STORYGALLERY - L'amaro derby e gli ultimi gol

6 maggio 2012, il Milan affronta l'Inter alla penultima giornata di campionato, a -1 dalla Juventus di Conte, attesa al facile impegno contro il Cagliari. I rossoneri vanno subito sotto con Milito, ma Ibra non ci sta: prima pareggia su rigore dopo essersi beccato con Julio Cesar, poi in apertura di ripresa realizza il momentaneo 2-1 con un gran gol. La gioia non dura tanto: il Principe entra in scena e riporta l'Inter in vantaggio con una doppietta, poi Maicon decreta il definitivo 4-2. Lo scudetto va alla Juventus, i due gol di Zlatan saranno gli ultimi in maglia rossonera.