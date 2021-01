Intervistato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua su Josip Ilicic, a tratti imprendibile nel match di stasera, facendo una considerazione importante: "Se gli metti del pressing vero per lui è difficile. Oggi ha avuto tanto spazio, poteva fare anche più gol. Anche per me è uguale. Se nessuno mi fa pressing anche per me è più facile".