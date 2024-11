Ibra sul mercato di gennaio: "Siamo sempre con gli occhi aperti e sempre in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve”

Nel pre partita di Slovan Bratislava-Milan di Champions League, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente svedese.

Avete pensato ad un mercato a gennaio dove poter prendere un giocatore che difenda un pochino di più?

“Secondo me se parliamo di difesa allora difende tutta la squadra, non diamo la colpa solo ai difensori. Per il mercato di gennaio ricordiamo che Bennacer tornerà tra una settimana, ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo. Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà, dopo questa partita ci sono sette partite. Siamo sempre con gli occhi aperti per vedere se portare qualcosa, siamo sempre in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve”.