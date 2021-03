Ibrahimovic ad Amadeus: "Mi hai chiamato supereroe. Mi sottovaluti?"

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic torna sul palco del Festival di Sanremo venendo presentato da Amadeus come un supereroe: “Ho sentito che mi hai chiamato supereroe. Mi hai sottovalutato? - continua poi il calciatore - Come ho convinto il motociclista ieri? È stato facile convincerlo, gli ho detto che o mi portava a Sanremo o Amadeus avrebbe presentato di nuovo il Festival. È stata una bella serata, ho incontrato due grandi uomini (Sinisa Mihajlovic e Donato Grande), due veri gladiatori”. Poi l'immancabile ennesima regola del Festival di Zlatan: "Regola numero 5, c'è troppa gente in campo rischiamo una squalifica. Lasciamo solo tamburi e ragazze. Tutti gli altri via".