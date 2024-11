Ibrahimovic: "Avrei successo in qualsiasi sport con una palla. Non è arroganza, ma fiducia"

vedi letture

Ospite nel nuovo episodio del 2Legendary with Shedeur Sanders, il quaterback dei Colorado Buffalos, il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, ha toccato diversi argomenti, tra cui quale sarebbe stato lo sport dove avrebbe potuto eccellere qualora non fosse diventato una leggenda del calcio e del Milan:

"Penso che in qualsiasi sport dove è presente una palla avrei successo. È così al 100%. Il football americano è un gioco diverso, ma penso che nel basket sarei facilmente tra i migliori, se non il migliore".

Ibrahimovic ha poi continuato dicendo: "Sto parlando onestamente. In tutto ciò che ha a che fare con la palla sarei bravo. Perchè sono un atleta, sono in grado di far molte cose. Non è arroganza, è fiducia in me stesso. La gente potrebbe dire che sono arrogante, ma no, sono abbastanza fiducioso: in qualsiasi cosa intraprenderei, farei più che bene".