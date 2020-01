Ibrahimovic-Balotelli, il duello che non ci sarà: in carriera avversari per soli 7 minuti

Ibrahimovic contro Balotelli sarebbe potuto essere uno dei duelli più interessanti del prossimo Brescia-Milan, ma così non sarà. La certezza di questo mancato scontro calcistico arriva a fronte della squalifica che Supermario ha ricevuto contro il Cagliari e che lo costringerà a saltare la sfida contro il Milan. Questo scontro, tuttavia, è stato spesso evitato anche in passato: i due, infatti, hanno giocato per anni in campionati diversi e, per questa ragione, si sono affrontati per soli 7 minuti in carriera in un Inter-Barcellona del 2009.