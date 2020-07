Ibrahimovic, che impatto: tra gol e assist ha messo il timbro in 8 gol rossoneri

Tra i principali autori della svolta del Milan in questa seconda parte di stagione, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un grandissimo impatto offensivo sul Milan. In questo senso, i numeri dello svedese sottolineano che Ibrahimovic ha messo lo zampino in otto gol (cinque gol, tre assist) nelle 9 partite in cui è partito titolare.

Zlatan Ibrahimović has had a hand in eight goals in nine games as a starter with #ACMilan this season (five goals, three assists).



❤️️ pic.twitter.com/9LJvy9XsIz