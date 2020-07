Ibrahimovic, che partita con il Sassuolo: primo per tiri in porta e occasioni da gol create

Tra i giocatori più in forma nella rosa rossonera, alla ripresa del campionato, Zlatan Ibrahimovic si è riconfermato come uno dei leader del Milan. La partita con il Sassuolo, in particolare, ha mostrato la potenza offensiva dello svedese, non solo con i gol ma anche con dati importanti. Ibrahimovic, infatti, è stato il giocatore che ha effettuato più tiri in porta (3) e creato più occasioni da gol (4).