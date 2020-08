Ibrahimovic, dato interessante: dal suo ritorno in Serie A ben 4 volte ha servito sia un gol sia un assist

Secondo quanto riporta Football Chart, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio, Ibrahimovic è protagonista di un dato interessante. Lo svedese, infatti, è stato capace sia di segnare sia di servire un assist per 4 volte (Inter, Lazio, Juventus e Sampdoria) da quando è tornato in Italia. In questo periodo, nessuno ha realizzato questa "doppietta" in più partite dello svedese.