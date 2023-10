Ibrahimovic e la semifinale contro l'Inter ai tempi del Barcellona: "Col VAR ci sarebbe stata un'altra situazione"

Intervistato al Festival dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare della semifinale con l'Inter ai tempi del Barcellona: "La partita non era facile. A Milano abbiamo perso 3-1, ma col VAR ci sarebbe stata un'altra situazione. Ma non sono scuse. Poi in casa abbiamo vinto 1-0. Ma questo è il calcio, momento belli e momenti brutti. Tutti si aspettavano che potevamo vincere invece abbiamo vinto".