Ibrahimovic: "Faremo di tutto per vincere lo scudetto"

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "Siamo delusi dall'uscita della Champions League, mi dispiace tanto e ci dispiace tanto ma lotteremo per vincere lo scudetto. Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento esiste anche il successo, cresceremo e prenderemo esperienza": è la promessa di Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Radio Deejay, dopo che il rossoneri sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Liverpool e sono stati eliminati da tutte le competizioni europee. Un'intervista ad ampio respiro quella all'attaccante del Milan che ha anche parlato di Pallone d'Oro e trofei internazionali. "Non so perché non ho vinto pallone d'oro - racconta - io gioco e penso a giocare. Dipende come si guardano le cose. Messi ha vinto il pallone d'oro, ma dicevano che meritava Lewandowski. Non ho vinto neanche la Champions League, dicono che non la vincerò mai e altre cose ma questo non cambia la mia carriera. Non cambia neanche le mie qualità. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e grandi squadre, ho imparato diverse lingue e qualcosa ho vinto". (ANSA).