Ibrahimovic, il 2 dicembre uscirà il suo nuovo libro intitolato 'Adrenalina'

Il 2 dicembre uscirà in libreria per la casa editrice CAIRO il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, dal titolo ‘Adrenalina’. In questa narrazione, il fuoriclasse del Milan ci parla di allenatori, calci di rigore, spogliatoi, avversari e dribbling, oltre che di felicità, amicizia e amore. Scritto insieme a Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore di libri di successo, ‘Adrenalina’ sarà disponibile esattamente fra 8 giorni. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio.