Ibrahimovic: "Infortuni? Sono frustrato da ciò ma cerco di aiutare sempre la squadra che è la cosa più importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti infortuni hanno quest’anno inciso in maniera importante sulla stagione di Zlatan Ibrahimovic. Degli infortuni, lo svedese del Milan, ne ha parlato ai microfoni di ESPN dicendo: “Ovviamente sono frustrato perché vorrei essere sul campo in ogni partita. Io amo giocare le partite, l'adrenalina che ho quando vado in campo è incredibile. Se non posso giocare, cerco di aiutare la squadra in un altro modo, dando supporto ai miei compagni. La cosa più importante è la squadra. Io soffro quando non sono in campo, vorrei fare sempre di più”.