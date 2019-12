Ibrahimovic, mai un ritorno in un'ex squadra prima del Milan

Che Zlatan Ibrahimovic sia legato a Milano e al Milan è un fatto indiscutibile e il recente ritorno ai rossoneri ne è la conferma. Da subito tra Zlatan e il Diavolo è stato amore a prima vista tant'è che più volte, nel corso degli anni, lo svedese ha dichirato che se fosse stato per lui non se ne sarebbe andato. Il campione ex Galaxy, nella sua lunga carriera, ha cambiato tante squadre e vestito maglie prestigiose senza tuttavia mai fare ritorno ad una sua vecchia società. Tranne al Milan. I rossoneri, infatti, sono gli stati unici beneficiari di un ritorno del campione svedese che, come detto prima, a Milano e al Milan ha lasciato il cuore.