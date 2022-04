Ibrahimovic, oltre 3 mesi senza i 90 minuti. Lo svedese vuole tornare protagonista con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I tanti problemi fisici che hanno fermato Zlatan Ibrahimovic in questo 2022 sembrano ormai alle spalle. Lo svedese contro la Lazio ha giocato quasi 30 minuti (recupero compreso) mettendo minuti utili nelle gambe in vista del rush finale in campionato. I 90 minuti mancano a Ibrahimovic addirittura dal 17 gennaio, dalla partita persa in casa contro lo Spezia per 1-2. Sono dunque 3 mesi e mezzo che il gigante di Malmoe non gioca un match intero. Anche la via del gol manca da un po’. Precisamente dal 9 gennaio, cioè dalla vittoriosa trasferta in casa del Venezia. La rete a San Siro invece manca addirittura dal 12 settembre contro lo Lazio. Ibra ha a disposizione ancora 4 gare quest’anno per invertire la tendenza.