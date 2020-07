Ibrahimovic, prima doppietta dal ritorno in Serie A: l'ultima era stata quella nel derby del 2012

Tra i protagonisti nella gara contro il Sassuolo, senza dubbio, figura anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, autore di una doppietta, è tornato al gol in maniera prorompente. Ibrahimovic, in particolare, ha segnato la sua prima doppietta dal ritorno in Serie A. L'ultima siglata dal campione svedese in Italia, in particolare, era stata quella siglata nella gara contro l'Inter del maggio 2012 in cui i rossoneri persero per 4-2.