Ibrahimovic, sei gol segnati contro l'Inter: quattro con la maglia del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha affrontato tredici gare contro l'Inter in carriera, riuscendo a segnare sei reti. Quattro dei gol siglati ai nerazzurri sono stati realizzati proprio con la maglia del Milan, arrivate in appena quattro gare disputate. Solo in un'occasione, giocando con i rossoneri, lo svedese non ha trovato il gol contro i nerazzurri. Nelle altre tre sfide è arrivato sempre il gol ed una doppietta, nell'ultimo confronto risalente al 6 maggio 2012.