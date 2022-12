Ibrahimovic: "Sono al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e capire cosa facciamo"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è stato tra i protagonisti della terza puntata del format "On the pitch", incentrata questa volta sugli assist, prodotto da MilanTV e si è così espresso sul suo apporto in rossonero: "Io sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l'ego di voler fare tutto io. Sono qua al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e capire cosa facciamo: è un sacrificio, un lavoro e un impegno per vincere, non lo facciamo per perdere tempo. Quando fai assist è come aver fatto un gol. Faccio tutto per aiutare. Anche da più vecchio va bene"