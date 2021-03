Ibrahimovic: "Spendo zero per mantenermi in forma, il segreto è nella testa"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da UEFA.com, ha parlato del suo fisico e del mantenimento: "Ho sentito atleti americani dire che hanno speso più di un milione di dollari per mantenere il proprio corpo in forma. Io ho 39 anni. Sono in forma. Gioco ai massimi livelli. Spendo zero per mantenermi in forma. Il segreto non è quanto si spende, il segreto sta nella testa - quanto lo vuoi, quanto sei disposto a sacrificare. Questo è il segreto: la mentalità. E la mentalità non ha prezzo".