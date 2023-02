Ibrahimovic su De Ketelaere: "È un talento. Deve solo sbloccarsi"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) su De Ketelaere: “In questi mesi non ero tutti i giorni con la squadra, per conoscerlo bene devo essere tutti i giorni nello spogliatoio. Ha grandi pressioni anche per il prezzo pagato, tutti hanno aspettative. È un talento, ha grande potenziale, deve solo trovare la giusta strada per crescere. Poi è in un’altra città, fuori casa e deve abituarsi. Ma quando arrivi al Milan tutti ti aiutano, ti accolgono al meglio, quando entri nel nostro spogliatoio ti senti a casa. Deve solo sbloccarsi, poi una volta che si sblocca parte tutto”.