Ibrahimovic sul tema razzismo: "Bisogna guardare tutto il pacchetto, non solo una parte perché fa più effetto rispetto a un'altra"

Nella prima puntata di "This is me", programma di Silvia Toffanin, conduttrice televisiva e showgirl, tra i vari ospiti ha partecipato anche Zlatan Ibrahimovic che nel corso dell'intervista ha raccontato i momenti più importanti della sua carriera e vari aspetti della sua vita privata.

Hai vissuto anche episodi di razzismo

"Mi ricordo quella giornata (Roma-Milan 2021, ndr). In 50mila urlavano "Sei uno zingaro" dopo il gol. Faccio finta di non sentire perché ne volevo ancora di più, perché così mi caricavano. Quando ero in campo e mi arrivava odio facevo ancora di più, perché mi serviva stimolo. Poi quando il pubblico ha cominciato a farlo pensavo in testa "Più forte, più forte, più forte". Poi l'arbitro ha ammonito me, cosa che non capisco. Attaccano me, però non era la prima volta che mi succedeva. Se devi guardare il razzismo devi guardare tutto il pacchetto, non solo a una parte perché fa più effetto rispetto a un'altra".