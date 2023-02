Ibrahimovic sulla crisi del Milan: "Basta poco per cambiare. Ora torno e cambia la musica"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sul Milan in crisi: "Come in tutte le cose i piccoli dettagli fanno la differenza. Non è un buon periodo ma basta poco per cambiare. Se posso fare qualcosa lo faccio perché sono qui per aiutare. Adesso cambiamo la musica quando rientro”.

I risultati, però, quest'anno non stanno arrivando...

“Non sono preoccupato. Fa parte del campionato, ci sono degli up and down. Ora è il momento di dimostrare chi siamo e bisogna farlo in campo”.