Ibrahimovic sulla sua assenza: "Via per motivi personali. Il leone è via e i gattini si avvicinano"

vedi letture

Il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida Milan-Liverpool. Ecco le sue parole:

Sull'esordio in Champions League

"È una settimana importante. Prima partita oggi col Liverpool è una grande partita, arriva nel momento giusto per la squadra, dopo l'ultima partita che è andata bene. Non abbiamo fatto l'inizio che volevamo ma con pazienza arriviamo. Sfida tra due grandi squadre".

Sulla sua assenza

"Quando leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. Tutto quel che si dice in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Si lavora, si pedala".