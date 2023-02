Ibrahimovic sullo Scudetto: "Non c’è stato un one man show: se abbiamo vinto è perché ognuno ha fatto il suo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sullo Scudetto dell'anno scorso: “Se abbiamo vinto è perché ognuno ha fatto il suo, ognuno si è sacrificato e si è preso le sue responsabilità nel momento in cui serviva. Non c’è stato un one man show, noi non siamo dipendenti da uno o due fenomeni, abbiamo vinto grazie al collettivo di tutti. E anche grazie ai tifosi che hanno dato una grande carica al gruppo”.