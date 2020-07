Ibrahimovic vs Sampdoria: tre vittorie su otto gare e cinque reti

Zlatan Ibrahimovic, nell'arco della sua carriera, non ha avuto particolare fortuna contro la Sampdoria, non tanto per i gol realizzati quanto per i risultati. Lo svedese infatti, su otto confronti, ha superato i blucerchiati soltanto in tre occasioni, pareggiando quattro volte e perdendo in un confronto risalente al 2005. Sono state cinque le reti del classe '81 contro i liguri, nessuna in maglia rossonera.