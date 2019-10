Ielpo critico su Conti: "Errori inconcepibili, senza Calabria si soffre"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero intervenuto su Milan TV, ha parlato di Milan-Lecce: "Alla fase difensiva del Milan non si può rimproverare nulla, se non un errore clamoroso sul fallo di mano. Il Lecce non ha fatto niente, abbiamo fatto degli errori individuali nelle due aree. Conti ha fatto 2-3 interventi inconcepibili per un giocatore di alto livello, tra cui il fallo di mano che ha causato il rigore. Senza Calabria il Milan si trova in una certa difficoltà, pur con i suoi limiti".