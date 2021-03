Ielpo: "Ibra ha ricordato l'importanza di saper perdere, i ragazzi devono imparare a conviverci"

Mario Ielpo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, si è espresso sull'insegnamento di Ibrahimovic sui ragazzi rossoneri e non solo: "Ibrahimovic ha ricordato l'importanza di saper perdere. I ragazzi di oggi non sono abituati al no e invece devono imparare a conviverci. Preoccupato se tornasse in nazionale? A giocarle tutte alla fine fa fatica. Io riserva di Donnarumma? Ci proviamo"