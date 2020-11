Ielpo: "Lille molto forte, può capitare. Errore di Donnarumma? Era una palla difficile"

La sconfitta di ieri ma anche l'analisi dell'errore di Donnarumma e il match alle porte con il Verona. di tutto questo si è parlato con Mario Ielpo, ex portiere dei rossoneri. Una gara storta prima o poi era da mettere in preventivo - ha detto a TMW in riferimento al ko col Lille - peraltro l'avversario era molto forte. Ieri ho visto anche un Milan che correva meno e non si era mai vista una cosa del genere negli ultimi mesi. Però ripeto, poteva capitare. Nel primo tempo è stata tutto sommato una partita chiusa, c'è stato solo il rigore e una punizione di Ibra. Nella ripresa invece è arrivato un calo e la squadra ha mollato"

Veniamo all'errore di Donnarumma: come se lo spiega?

"Era un tiro difficile. Noi a volte giudichiamo in base ad un tiro più o meno angolato ma andando ad analizzare bene va detto che il rimbalzo è avvenuto ad una distanza tale che non poteva intervenire. Mi spiego: il rimbalzo è imprevedibile e per evitare problemi devi cercare di andare prendere il pallone di controbalzo, a dieci centimetri da terra. e' necessario andare vicini al rimbalzo, se stai a distanza è molto difficile intervenire bene. Forse Donnarumma poteva accorciare in avanti però non sempre è possibile. ripeto, era una palla difficile".

Tornando alla squadra adesso in campionato l'avversario sarà il Verona..

"Squadra tosta, l'ho vista giocare, si caratterizza per la capacità di giocare uno contro uno., alla Gasperini. E' molto aggressiva e ci crede. Il Milan deve stare attento a non farsi far gol, non vanno concesse occasioni. E va evitato il rischio di cadere nel tran tran che ti fa pensare che 'tanto noi siamo forti e la risolviamo'. In particolare col Verona è importante non perdere banalmente il pallone".