Ieri i funerali di Bebo Martinotti: presenti anche Maldini e tanti ex rossoneri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, nella chiesa di San Gottardo in Corte a Milano, si sono svolti i funerali di Umberto "Bebo" Martinotti, ex dirigente di Publitalia e grandissimo tifoso rossonero (sempre presente a San Siro alle spalle di Berlusconi e Galliani con la polo bianca a maniche corte griffata Milan). Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla cerimonia funebre era presente anche Paolo Maldini, oltre a tanti ex rossoneri come Adriano Galliani (con il figlio Gianluca), Tassotti, Ganz, Vierchowod, Carbone, Zaccardo, Tavana, Gandini e Mauro Tavola.