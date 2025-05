Igli Tare sarà operativo nel Milan a partire da lunedì

vedi letture

Firmato il contratto che lo legherà al Milan per le prossime 2 stagioni, con opzione per una terza, Igli Tare entrerà nel vivo della sua nuova esperienza da direttore sportivo a partire dalla giornata di lunedì. Vidimati anche gli ultimi dettagli dell'accordo (LEGGI QUI) non c'è altro tempo da perdere, anche perché se n'è già perso troppo nel corso di questi mesi tra casting, incontri e colloqui da oltre 4 ore tra Roma e Londra.

Ad inizio settimana prossima dovrebbe dunque non solo arrivare l'ufficialità, ma Igli Tare si immergerà completamente nel ruolo di direttore sportivo del Milan facendo riunioni su riunioni con Giorgio Furlani e gli altri membri della dirigenza rossonera per cominciare a programmare la prossima stagione, anche perché come anticipato, non c'è (altro) tempo da perdere.