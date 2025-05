Vidimati anche gli ultimi dettagli per l'approdo di Igli Tare al Milan

Oramai è fatta, Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo i tentativi per Fabio Paratici e Tony D'Amico, Giorgio Furlani ha alla fine deciso di puntare sull'ambizione e l'esperienza dell'ex dirigente della Lazio, che grazie alla sua conoscenza del calcio italiano ha permesso alla società biancoceleste, nei suoi 15 anni di operato, di vincere 6 trofei e di competere quasi sempre per un piazzamento in Europa.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in queste ore sono state anche espletate le ultime pratiche burocratiche che mancavano ieri per il tesseramento di Igli Tare, che ricordiamo aver firmato con il Milan un contratto biennale con opzione per il terzo a 800mila euro a stagione.

di Pietro Mazzara