Il 2019 rossonero - Febbraio: un mese da imbattuti e il 20° compleanno di Gigio

Il mese di febbraio del Milan si è aperto e chiuso con due pareggi all'Olimpico di Roma: il primo in campionato contro i giallorossi (3 febbraio), mentre il secondo contro la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia (il 26). Tra queste due partite, solo vittorie per i rossoneri, tutte in Serie A, contro Cagliari, Atalanta ed Empoli. Febbraio è poi un mese speciale in casa rossonera perchè il 25 è il compleanno di Gigio Donnarumma, simbolo indiscusso del Milan attuale che ha compiuto 20 anni.