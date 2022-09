"Il Barça non fa magie, vende le proprietà. Il PSG apre il gas": è scontro Tebas-Al Khelaifi

MilanNews.it

La provocazione lanciata da Nasser Al-Khelaifi durante l'ultima assemblea dell'ECA sembrava rivolta direttamente al Barcellona. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha subito risposto al patron del PSG: "Non c'è magia. Il Barcellona ha venduto parte dei suoi beni per coprire le perdite. Il PSG invece apre il gas. Per rendere il calcio sostenibile, la prima cosa da fare è pagare il dovuto, non è vero?".