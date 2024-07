Il Barcellone all'assalto di Nico Williams dopo la finale dell'Europeo

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - E' una delle due stelle della Spagna che stanno brillando agli Europei: Nico Williams, che proprio oggi compie 22 anni, potrebbe lasciare l'Athletic Bilbao. Si di lui si è catapultato il Barcellona che avrebbe individuato nell'attaccante della roja l'esterno sinistro che sta cercando da tempo. Con l'arrivo di Nico Williams i catalani, già proprietari di Lamine Yamal, riformerebbero in casa la coppia d'oro spagnola. L'assalto - secondo i media catalani - partirà subito dopo la finale dell'Eurocoppa in programma domenica tra Spagna ed Inghilterra.

Il presidente blaugrana Joan Laporta nei giorni scorsi aveva ammesso che il club catalano attualmente non ha la disponibilità economica per comprare direttamente il cartellino che vale 58 milioni di euro. L'idea sarebbe quella di ripetere quanto fatto per l'arrivo di Robert Lewandowski: il Barcellona proporrebbe un contratto di cinque anni a Nico, facendo pagare meno i primi due anni, e aumentando lo stipendio nei successivi tre. (ANSA).