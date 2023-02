Il Bayern Monaco fissa il prezzo per la cessione di Pavard

MilanNews.it

È di 30 milioni la richiesta del Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il difensore francese, accostato anche al Milan, in scadenza di contratto nel 2024, è pronto a cambiare aria e il Barcellona lo segue da tempo. Secondo quanto riportato da Sport1 è stato già stabiliti il prezzo del cartellino, che permetterebbe ai bavaresi di finanziare parzialmente il riscatto di Joao Cancelo. Il portoghese, ricordiamo, è arrivato l'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni.