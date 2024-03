Il Bologna passa nel recupero: Fabbian stende l'Empoli al 94esimo

Il Bologna di Thiago Motta non accenna a fermarsi: dopo tante prestazioni convincenti e partite vinte con ampio margine, arriva anche una vittoria sofferta per i felsinei, che contro l'Empoli faticano a sbloccare il match sprecando diverse occasioni golosissime, una con l'ex rossonero Saelemaekers. Proprio quando il risultato sembrava orientato verso la parità a reti bianche, ecco il gol rossoblu: Fabbian al 94esimo fa esplodere la festa del Bologna, che rimane ampiamente in zona Champions, realizzando il definitivo 1-0.

Sono infatti 54 i punti del Bologna, a sole 4 lunghezze dalla Juventus, con ben 6 punti di vantaggio sulla Roma al quinto posto.