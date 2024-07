Il Cittadino - San Donato, il mese prossimo sarà recintata l'area per lo stadio

Arrivano novità importanti dal Comune di San Donato, riportate questa mattina dall'edizione de Il Cittadino che titola: "Stadio del Milan, il mese prossimo sarà recintata interamente l’area". E poi nel sottotitolo viene ribadito: "I lavori per la posa delle barriere intorno all’area si concluderanno entro la fine di settembre". Nel corso del mese di agosto, come comunicato dal Comune dopo una nota di SportLife City (società controllata per il 90% dal Milan), verrà posata un perimetro di circa 1.500 metri con recinzioni metalliche rigide che verranno installate su basi in cemento e che sarà alta due metri e mezzo.

Nella nota di SportLife City è stato reso noto che è già stato sottoscritto l’atto d’obbligo con la società Autostrade per quanto concerne gli interventi nella fascia di rispetto. Il Cittadino continua sottolineando che in questa settimana sarà firmato l'accordo con l'impresa che si prenderà cura dei lavori di recinzione. I lavori inizieranno ad agosto e serviranno tre settimane per essere completati. Verrà anche protetta la Cascina San Francesco, troppo spesso teatro di occupazioni illegali, spesso legate anche al giro del traffico di droga.