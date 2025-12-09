Il commento del club a Torino-Milan: "Mostrati grande carattere e capacità di reazione. Vittoria segnale importante per il prosieguo della stagione"

vedi letture

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Torino-Milan (2-3):

"La febbre del lunedì sera. Rischiava di non giocare, invece è stato decisivo: una doppietta di Christian Pulisic sigilla la vittoria in rimonta dei rossoneri per 3-2 contro il Torino nella 14ª giornata. Una partita manifesto, di cuore e coraggio. Dopo un inizio difficile, con i granata avanti di due reti dopo 17' grazie a Vlašić su rigore e Zapata, i rossoneri hanno reagito con determinazione, specialmente dopo l'infortunio che ha estromesso Leão dalla partita. Rabiot ha accorciato le distanze nel primo tempo, mentre Pulisic, entrato dalla panchina, ha siglato una doppietta decisiva nella ripresa.

Con questo successo, il Milan si porta a 31 punti, mantenendo il passo del Napoli in testa alla classifica e sfatando il tabù Torino, contro cui non vincevamo in trasferta dal 2021. Nonostante il doppio svantaggio iniziale, i ragazzi di Mister Landucci (Allegri squalificato) non si sono persi d'animo, mostrando grande carattere e capacità di reazione. L'ingresso di Pulisic si è rivelato determinante, con l'americano che ha cambiato il volto della gara segnando il 2-2 dopo soli 39 secondi dal suo ingresso e il 3-2 al 77'. Questa vittoria in trasferta è un segnale importante per il prosieguo della stagione, Forza Milan!".